مميزات محرِّك Unreal Engine 5 الجديد بلقطات أسلوب لعب على PS5

أماطت شركة Epic Games اللثام بشكلٍ رسميٍ عن محرِّك Unreal Engine 5 عبر بثها لمقطعٍ توضيحي له أثناء عمله على جهاز PS5 والذي تضمن أول نظرة فعلية على أسلوب اللعب مع الجيل الجديد.

ويظهر الفيديو الميزات الجديدة والمحسَّنة للمحرك الجديد، بما في ذلك تحسيناتٌ على الصوت والمياه والحركة والرسوم مع تقديم تقنية Nanite ، والتي مكنت المطورين من استيراد الأعمال الفنية بجودة Film مباشرةً إلى Unreal Engine 5 دون حدوث مشكلات في عدد المضلعات أو سعة الذاكرة وبدون تخفيض الجودة.

كما أظافت الشركة تقنية Lumen للإضاءة الديناميكية التي تتفاعل مع تغييرات المشهد والضوء، ومع التحولات والتغيُّرات الأخرى مثل تشغيل الضوء أو زوايا الشمس المتغيرة أو فتحات السقف، مما يتسبب في تغير الضوء المباشر وغير المباشر وفقًا لذلك.

ومن المقرر أن تتوافق جميع المشاريع المطوَّرَة على Unreal Engine 4 مع المحرك الجديد، مع إمكانية نقلها بالكامل حالما يصدر، في حين سينطلق مُحرِّك Unreal Engine 5 بنسخته التجريبية في أوائل 2021، فيما ستصدر النسخة النهائية في أواخر 2021 مع دعمٍ لأجهزة الجيل الحالي والقادم و PC و Mac و iOS و Android.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية