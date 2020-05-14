الإمساك في رمضان.. إليك أبرز أسبابه وطرق الوقاية منه

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك في رمضان، وهذا يرتبط أولاً بالامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة ثم استهلاكه بكمية كبيرة في مدة قصيرة، ويمكن هذا أن يسبب مشاكل هضمية أبرزها الخلل في عملية الامتصاص.

وتنتج مشكلة الإمساك أيضاً عن أسباب أخرى لكن يمكن تفادي حدوثها من خلال الانتباه إلى بعض القواعد الضرورية.

أسباب الإمساك أثناء الصوم

تنتج مشكلة الإمساك في رمضان عن أسباب عدة وعن أخطاء يتم ارتكابها بعد ساعات الصوم الطويلة.

ومن أبرزها عدم شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار وخلال السحور وعدم استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الألياف المسهلة لعملية الهضم مثل معظم أنواع الفواكه والخضار والبقوليات.

ومن أسباب مواجهة هذه المشكلة في هذا الشهر أيضاً الخلل الذي يصيب الجهاز الهضمي وينتج عن اختلاف مواعيد الوجبات فضلاً عن تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيداً.

طرق الوقاية

يمكن تجنب حدوث هذه المشكلة في حال اتباع بعض القواعد سهلة التطبيق وهذه أبرزها:

-تناول ما لا يقل عن 6 أكواب من الماء في الفترة الفاصلة بين الإفطار والسحور. وفي هذه الحالة ينصح بتناول كوب بعد مرور كل ساعة.

-بدء وجبة الإفطار بتناول السلطة أو الحساء الصحي. فهذا يهيئ الأمعاء للقيام بعملها بشكل صحيح، وبعد مرور نحو 15 دقيقة يمكن تناول الطبق الرئيسي.

-اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو من الجاودار أو من أي مكونات أخرى تحفز عمل الجهاز الهضمي، ويمكن أيضاً إضافة بعض البذور مثل الشوفان إلى الأطباق.

-تناول الطعام ببطء لأن هذا يسمح بمضغه جيداً ويجعل مهمة الأمعاء سهلة.

-الحرص على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد مرور ساعتين إلى 3 ساعات من موعد الإفطار.

-وينصح مثلاً بالمشي لمدة لا تقل عن 40 دقيقة لأن هذا يمنع تكرار مشكلة الإمساك في رمضان.

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