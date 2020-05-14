أخطاء شائعة في الإفطار تسبب الإرهاق أثناء الصوم

تسبب بعض أخطاء الإفطار المعاناة من مشاكل عدة خلال نهار الصوم. وإلى جانب العطش يعتبر الشعور بالإرهاق والتعب من أبرز نتائج هذه الأخطاء.

أخطاء تسبب الإرهاق في رمضان

من أجل تجنب المعاناة من التعب الشديد الذي يصل إلى حد الإرهاق في أيام الصوم ينصح بتجنب ارتكاب هذه الأخطاء خلال وجبة الإفطار:

-شرب الكثير من الماء أثناء تناول الطعام. فالأفضل شرب كوب قبل 15 دقيقة من الأكل وآخر بعد ساعة واحدة من انتهاء موعد الإفطار.

-تناول المشروبات الغازية، فهذا يسبب، على عكس الاعتقاد السائد، عسر الهضم.

-تناول أصناف عدة من الطعام في الوقت نفسه، فهذا يؤدي إلى التلبّك المعوي.

-ومن أجل منع ذلك الأفضل بدء وجبة الإفطار بتناول طبق من الشوربة الصحية أو بضع حبات من التمر مع كوب من اللبن الرائب والانتظار لمدة 15 دقيقة قبل تناول الطبق الرئيسي.

-الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الأكل، فهذا يسبب عسر الهضم. ولهذا يفضل الانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين.

-المبالغة في تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر وبالسعرات الحرارية. فهذا يبطئ عمل المعدة ويسبب الشعور بالخمول والإرهاق. ولهذا من الأفضل التركيز على الفواكه مثل الأناناس والموز.

-تناول الأطباق التي تحتوي على التوابل والكثير من الملح. فهذا يسبب احتباس الماء في الجسم والعطش والشعور بالتعب.

-تناول الكثير من الأطعمة المقلية والمعجنات، فهذا خطأ يرتكبه الكثيرون ويسبب التخمة وعدم القدرة على القيام بالأعمال والتحرك خلال النهار بطريقة طبيعية.

-تناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين. فهي تسحب الماء من الجسم وتفقده حيويته.

-من أخطاء الإفطار التي يتم ارتكابها أيضاً المشي وممارسة التمارين مباشرة قبل هذه الوجبة. فهذا يؤدي إلى حدوث نقص في سوائل الجسم وانخفاض في مستوى الطاقة، ومن الأفضل فعل هذا بعد مرور ساعتين من انتهاء موعد هذه الوجبة.

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