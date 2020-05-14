تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (16) – تطبيقين مفيدين ولعبة جديدة ناجحة!

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق Malwarebytes – حلك المثالي لفحص هاتفك من البرمجيات الضارة

تطبيق Malwarebytes هو وبلا شك واحد من أقوى تطبيقات مجابهة الفيروسات والبرمجيات الضارة مثل المالوير والرانسوموير، والتطبيق بالفعل يمتلك سمعة ممتازة لأجهزة الكمبيوتر، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن هذا التطبيق المثالي متاح لأندرويد ويقدم أدوات في غاية التقدم حيث يتيح فحص ملفات هاتفك بشكل كامل وكذلك التطبيقات، إضافة إلى أنه يتعرف على البرمجيات الضارة بشكل سريع وفي الوقت الحقيقي قبل أن تقع ضحية لها!

السعر : مجّاني

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تطبيق Drops – تعلم لغة جديدة بطريقة مسلية

معظم المختصين يصنفون تطبيق Drops المجاني بأنه أفضل تطبيق لتعلم اللغات بشكل تفاعلي وبسيط على اندرويد، هذا حيث أن التطبيق يساعدك على بناء حصيلة الكلمات المناسبة لكل لغة مع التدرب على كيفية صياغة الجمل من خلال ألعاب صغيرة مدمجة داخل التطبيق، هذا حيث أن التطبيق يتبع نهج التعليم الممتع، أيضًا فهو وبكل تأكيد يشكل مدخل مثالي لك لتعلم أي لغة أو حتى للتعرف على أساساتها، كما أن التطبيق يتيح دروس مخصصة للسياح، وهذا لتعلم أساسيات أي لغة قبل أن تذهب لزيارتها في المستقبل.

السعر : مجّاني

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لعبة Dragon Raja – عالم واسع ينتظرك على اندرويد

لعبة Dragon Raja هي من الألعاب الحديثة نسبيًا والتي تقدم تجربة لعب RPG مميزة جدًا، هذا حيث يمكنك أن تقوم ببناء شخصيتك عند البدء في اللعبة ومن ثم يمكنك تصميم منزلك الخاص والاستمتاع بالجرافيكس المميزة جدًا، أيَضًا فاللعبة تضم قصة مميزة يمكنك أن تخوض أحداثها وتنجرف فيها تمامًا مثل ألعاب الكمبيوتر والكونسول! اللعبة حديثة نسبيًا لكنها بالرغم من ذلك قد حصدت تقييمات أكثر من رائعة.

السعر : مجّانية