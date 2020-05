وكالة الأدوية الأوروبية: علاج كورونا قد يكون جاهزاً خلال أشهر

أفادت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن تكون هناك أدوية مرخصة لعلاج فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم اعتماد اللقاح في أوائل العام 2021 “في أفضل السيناريوهات”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن رئيس إدارة اللقاحات بالوكالة الأوروبية ماركو كافاليري، قوله في مؤتمر صحفي، إنه من الممكن “الحصول على موافقة لإنتاج أدوية لعلاج كورونا قبل فصل الصيف”.

وأشار إلى أن النتائج المبكرة تظهر أن العقار “ريمديسيفير” يُساعد المرضى على التعافي من كورونا بشكل أسرع.

وشدّد كافاليري على أن إنتاج لقاحات “يستغرق عادة سنوات”، مشيراً إلى أن هناك بعض اللقاحات التي يتم اختبارها الآن وقد يتم ترخيص استخدامها “في وقت مبكر من العام المقبل”.

يأتي ذلك في حين، أصدر أكثر من 140 من رؤساء الدول وخبراء الصحة، بينهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز نداء، اليوم الخميس، يدعو جميع الدول إلى التوحد وراء ما أسموه “لقاح الشعب” لضمان أي علاجات ولقاحات فعالة يتم إتاحتها عالميا مجانا لأي شخص يحتاجها.

