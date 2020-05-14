تطبيق NordVPN – خدمة VPN موثوقة لفتح المواقع والخدمات المحجوبة مع عرض خاص بمناسبة شهر رمضان!

تعتبر خدمات VPN من بين أفضل الطرق من أجل الحصول على تصفح آمن لشبكة الانترنت، وقبل ذلك إمكانية الوصول إلى الكثير من الخدمات التي هي ممنوعة في منطقتك أو في مناطق أخرى، واليوم سيكون معنا تطبيق مميز يوفر لك هذه الخدمة، وهو تطبيق NordVPN.



اليوم ومن خلال استخدامك لتطبيق NordVPN ستحصل على الحماية والحرية، بداية حماية من كل المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء التجول في شبكة الانترنت، أما الحرية، فذلك من خلال الوصول إلى أي محتوى كان محظورا في منطقتك أو في مناطق أخرى.

مزايا تطبيق NordVPN يمكن اختصار أهمها كالتالي:

– أمان كامل وخصوصية عالية:

تطبيق NordVPN يضم أكثر من 5000 سيرفر في 58 دولة حول العالم لضمان سرعة أكبر وثبات أكثر للاتصال.

مقر الشركة موجود في دولة بنما بعيداً عن أعين اتحاد الاستخبارات الأمريكية والأوروبية وكذلك لا يقوم التطبيق بتسجيل أي نشاط للمستخدم أثناء الاستخدام.

– مشاركة الحساب مع العائلة

يمكن مشاركة الحساب الواحد مع العائلة إذ يدعم الحساب الواحد الدخول من 6 أجهزة بحد أقصى.

– تشفير البيانات – حماية لنفسك:

بالاعتماد على تطبيق NordVPN، فإن اختيارك الاتصال برقم iP مختلف عن رقمك الحقيقي، يضمن لك تشفير البيانات، عدم القدرة على تتبعك، فأنت الآن مخفي في الشبكة، ولا يمكن اعتراض بياناتك، وبالتالي حتى ولو استخدمت شبكة انترنت عامة، فلن تقلق من تصفح حساباتك الاجتماعية ولا استخدام حساباتك البنكية.

– التصفح الخاص والمجهول:

من المزايا التي يوفرها تطبيق NordVPN إخفاء رقم iP الخاص بك، بالتالي يمكنك تجاوز حظر الكثير من الخدمات. التطبيق يعمل بشكل مثالي مع خدمات البث عبر الإنترنت مثل نتفليكس و HBO وهولو وغيرهم.

– فك الحجب عن المواقع:

إن كانت بعض الخدمات محظورة في بلدك، أو تريد الدخول لخدمات أخرى مخصصة لبلدان خاصة، فإن تطبيق NordVPN يتيح لك الحصول على رقم iP دولي بحسب رغبتك للولوج إلى المواقع والخدمات المحصورة في دول معينة.

– اتصال سريع ومستقر:

إعدادات تطبيق NordVPN بسيطة وسريعة وسهلة، يكفي ضبطها واختيار الدولة المراد استخدام رقم iP الخاص بها والاتصال.

تطبيق على الهاتف وكل الأجهزة

تطبيق NordVPN متوفر على أجهزة ابل المحمولة مثل الايفون والايباد وكذلك أجهزة وهواتف الأندرويد. كذلك تتوفر الخدمة على الحواسيب بنظام ويندوز أو ماك أو لينكس بذات الحساب دون تكاليف إضافية.

إمكانية استخدام التطبيق مجاناً:

لمدة أسبوع كامل، يتيح لك تطبيق NordVPN الوصول إلى الحدمات المنوعة، وذلك كفترة تجريبية، وبعدها يمكنك اتخاذ القرار في شراء خدمات التطبيق.

الدعم والتواصل:

في حال احتجت لأي دعم أو مساعدة، يمكنك التواصل مع الشركة المقدمة للخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عرض شهر رمضان

بمناسبة شهر رمضان يمكن الآن الحصول على اشتراك لمدة 3 أعوام كاملة بأرخص سعر ممكن وهو 3.49 دولار شهرياً.

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كما يمكنك أيضاً الحصول على 6 أشهر كاملة في مقابل 7 دولار شهرياً.

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الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد والأندرويد.

نظام تشغيل ملائم: iOS 11.0 وعلى كل إصدارات الأندرويد.

تحميل التطبيق:

المبرمج: NordVPN