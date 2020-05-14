إنستجرام يحارب التنمر على طريقته

في إطار سعيها لمكافحة التنمر أضافت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة للتطبيق إنستجرام عددا من الميزات الجديدة التي تساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم بشكل أفضل.

وتعد ميزة حذف التعليقات وتثبيتها من أهم المميزات التي أضافتها إنستجرام، فمن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على تثبيت التعليقات لتظهر في الأعلى بغض النظر عن تاريخها، مما يساعد على الترويج لتلك الحسابات، وسيحق للمستخدم تثبيت 3 تعليقات في منشوره كحد أقصى.

أما ميزة حذف التعليقات فستتيح للمستخدم حذف 25 تعليق بنفس الوقت، وذلك من خلال الضغط على أحد التعليقات، ومن ثم اختيار النقاط الموجودة في الأعلى من الناحية اليمنى، ومن الضغط على خيار Manage Comments وتحديد التعليقات المراد حذفها.

في حين سيتيح خيار More Options تقييد الحسابات الناشرة للتعليقات أو حظرها، والإبقاء على الحسابات المناسبة منها.

كما تختبر إنستجرام حاليا ميزة جديدة تتعلق بالإشارة، بحيث تتيح للمستخدم تحديد الجهات المسموح لها بالإشارة إليه كالجميع، أو الأشخاص الذين يتابعهم، أو منع الإشارة بشكل كامل.

يذكر أن المزايا الجديد ستكون متاحة بشكل مجاني لمستخدمي نظام أندرويد وأي أو إس بشكل تدريجي.

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