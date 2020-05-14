مهرجان قرطاج يتحدى كورونا بنسخة استثنائية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان قرطاج السينمائي بالاتفاق مع وزارة الشؤون الثقافية، والمركز الوطني للسينما والصورة في تونس عن إطلاق النسخة 31 من المهرجان في موعدها المحدد سابقا في الفترة ما بين 7 إلى 12 نوفمبر القادم.

وقال منظمو المهرجان إن هذه النسخة ستكون استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقامت اللجنة المنظمة للمهرجان بحجب وإلغاء جميع المسابقات الرسمية التي يشهدها المهرجان عادة.

وأكدت أن النسخة القادمة ستكون احتفالية، حيث سيتم عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان منذ نسخته الأولى التي أقيمت في العام 1966 وحتى النسخة الأخيرة، كما سيتم عرض الأفلام المميزة والتي لم تتمكن من الفوز بالجائزة.

وقالت اللجنة المنظمة إنها ستعلن خلال الفترة القادمة تفاصيل الدورة الاستثنائية من هذا المهرجان.

يشار إلى أن الدورة القادمة من المهرجان ستكون الأولى بالنسبة لرضا الباهي الذي عُين مديراً للمهرجان خلفاً للمنتج والناقد نجيب عياد الذي رحل عن عالمنا في أغسطس 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية