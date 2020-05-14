تعرفوا على علامات السكتة الدماغية وأسبابها

أكدت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ضرورة استدعاء الإسعاف وبشكل مباشر فور ظهور أعراض السكتة الدماغية على الشخص، نظرا لأهمية الوقت في إنقاذ حياة المريض.

وقالت إن إهمال علاج السكتة الدماغية قد يؤدي لإصابة المريض بالشلل، وتأخر القدرات الذهنية، وإلى الوفاة في بعض الحالات.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض السكتة الدماغية بمظاهر الشلل كتدلي زاوية الفم، عدم القدرة على رفع الذراعين، اختلال التوازن أثناء المشي، وحدوث اضطرابات في الكلام كصعوبة النطق، بالإضافة لحدوث اضطرابات في الرؤية كالرؤية الضبابية، صعوبات في بلع الطعام، والإصابة بدوار شديد والتقيؤ المستمر.

وقالت الجمعية الألمانية إن السكتة الدماغية تحدث نتيجة التقدم في العمر، ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، اضطرابات أيض الدهون، السمنة، التدخين، وشرب الكحوليات.

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