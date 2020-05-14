بـ”فكرة ذكية”.. حلاّق يكسر الحظر دون اعتراض الشرطة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للحلاق الأمريكي جويل مونزو وهو يقوم بالحلاقة لزبائنه في الهواء الطلق في شارع يقع بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولجأ الحلاق الأمريكي لهذه الطريقة بعد إغلاق صالونات الحلاقة في المدينة الأكثر تضررا في العالم من فيروس كورونا.

وعبّر جويل مونزو عن سعادته بالعمل بالهواء الطلق، وبإعجاب الناس بفكرته الذكية، وقال إن رجال الشرطة لم يتعرضوا على عمله.

وأكد جويل اتخاذه كافة أساليب الوقاية والحماية من فيروس كورونا، فهو يرتدي الكمامات والقفازات طوال الوقت، ويقوم بتعقيم معدات الحلاقة لمدة 10 دقائق بين زبون وآخر.

وبرر جويل عمله برغبته في جمع النقود من أجل إنفاقها على عائلته المكونة من زوجته وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، ورضيعة عمرها أسبوعين.

يذكر أن السلطات الأمريكية أصدرت قرارا بإغلاق كافة محلات الحلاقة وصالونات التجميل في البلاد لكي تحد من انتشار فيروس كورونا.

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