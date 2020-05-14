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بـ”فكرة ذكية”.. حلاّق يكسر الحظر دون اعتراض الشرطة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للحلاق الأمريكي جويل مونزو وهو يقوم بالحلاقة لزبائنه في الهواء الطلق في شارع يقع بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولجأ الحلاق الأمريكي لهذه الطريقة بعد إغلاق صالونات الحلاقة في المدينة الأكثر تضررا في العالم من فيروس كورونا.

وعبّر جويل مونزو عن سعادته بالعمل بالهواء الطلق، وبإعجاب الناس بفكرته الذكية، وقال إن رجال الشرطة لم يتعرضوا على عمله.

وأكد جويل اتخاذه كافة أساليب الوقاية والحماية من فيروس كورونا، فهو يرتدي الكمامات والقفازات طوال الوقت، ويقوم بتعقيم معدات الحلاقة لمدة 10 دقائق بين زبون وآخر.

وبرر جويل عمله برغبته في جمع النقود من أجل إنفاقها على عائلته المكونة من زوجته وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، ورضيعة عمرها أسبوعين.

يذكر أن السلطات الأمريكية أصدرت قرارا بإغلاق كافة محلات الحلاقة وصالونات التجميل في البلاد لكي تحد من انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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