جديد غوغل.. برنامج يحوّل الكتابة اليدوية إلى نص رقمي شركة غوغل الأمريكية

أماطت شركة غوغل الأمريكية اللثام عن تطبيق جديد يعمل على تحويل الكتابة اليدوية لنص رقمي أطلقت عليه اسم Google Lens.

وتساعد هذه الطريقة المدرسين والسياسيين على فهم النصوص المكتوبة يدويا بغض النظر عن جودة الخط أو رداءته.

وقالت غوغل إنها تسعى من خلال هذا التطبيق لتسهيل عملية إنجاز الأمور أثناء العمل من المنزل، حيث يكفي أن يقوم المستخدم بنسخ النص المكتوب بخط اليد ولصقه في مستند موجود في التطبيق لكي يتم تحويله لنص رقمي واضح ومفهوم.

وأتاحت الشركة الأمريكية التطبيق بشكل مجاني لمستخدمي أندرويد، في حين يجب على مستخدمي آبل الدخول لتطبيق Google app للحصول على النسخة الخاصة بأجهزتهم بشكل مجاني.

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