“ديل” تطلق حاسوبين محمولين بمواصفات مميزة

كشفت شركة ديل الأمريكية عن حاسوبين محمولين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما XP15 وXP17.

وسيعمل الجهاز XP15 بمعالجات إنتل i5، أو i7، أو i9، وكرت شاشة GeForce GTX من نيفديا.

وسيأتي هذا الجهاز بشاشة بحجم 15.6 بوصة بدقة عرض Full HD، قابلة للترقية حتى دقة 4K UHD.

ويتميز هذا الحاسوب باحتوائه على مجموعة من الأدوات المناسبة للمصممين والمحترفين من مطوري الخدمات، حيث تدعم أجهزة Creator أداء بسرعة أعلى، وبالإضافة لتقديمها لدعم أفضل لتحرير الفيديو.

أما الجهاز XP17 فسيعمل بالجيل العاشر من معالجات إنتل، وسيحتوي على كرت شاشة GeForce RTX 2060 بتصميم Max-Q من نيفيديا.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز بشاشة بحجم 17 بوصة بدقة عرض Full HD، قابلة للترقية حتى دقة 4K UHD، كما تدعم الشاشة HDR400 مع نسبة 100% من ألوان Adobe RGB.

ويتميز هذا الجهاز بقدرته على تبديد الحرارة لاحتوائه على مروحة مزدوجة معاكسة للمخرج تدعم نظام التبريد، مما يجعل نظام التهوية يعمل بشكل أفضل.

وسيحتوي هذا الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 20 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة.

يذكر أن ديل ستطلق الجهازين الجديدين قريبا بسعر 1300 دولار للجهاز XP15، و1500 دولار للجهاز XP17.

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