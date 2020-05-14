آلام الظهر بعد الجري “مؤشر خطير”

حذرت حركة “الظهر الصحي” الألمانية، الرياضيين من آلام الظهر التي تصيبهم بعد الانتهاء من الجري، وقالت إن هذه الآلام تدل على ضعف عضلات الجذع التي من المفترض أن تدعم عضلات الظهر خلال الجري.

ونصحت حركة الظهر الصحي اللاعبين بممارسة التمارين الرياضية كتمرين البلانك الذي يعد من تمارين القوة، حيث يقوم الرياضي بالاستلقاء على البطن، ومن ثم يرفعه بالاعتماد على أصابع الرجلين واليدين ويستند على الراحتين أو المرفقين مع الحفاظ على استقامة الجسم، ويساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الجذع.

كما أكدت على ضرورة ارتداء حذاء رياضي مخصص للجري بمقاس مناسب لرجل اللاعب، واختيار أسلوب جري مناسب.

وطالبت حركة “الظهر الصحي”، الرياضيين بمراجعة الأطباء في حال عانوا من آلام شديدة في الظهر، لأنها قد تكون دليلا على إصابتهم بالانزلاق الغضروفي.

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