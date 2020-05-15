اكتشاف أثري يحدد زمن وصول الإنسان العاقل لأوروبا

شهد كهف “باشو كيرو” الواقع شمال بلغاريا، اكتشافا أثريا مميزا، إذ عثر علماء الآثار على سن وبقايا عظام يعود عمرها لحوالي 45 ألف سنة.

وقال أحد علماء الآثار المشاركين في عمليات التنقيب إن هذا الاكتشاف يعد دليلا على تاريخ وصول الإنسان العاقل من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وتعايشه مع الإنسان البدائي (نياندرتال) لفترة تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف سنة.

ودحض هذا الاكتشاف الدراسات السابقة التي حددت فترة وصول الإنسان العاقل لأوروبا ب38 إلى 42 ألف سنة.

وأكد بيان صدر عن كلية فرنسا أن الآثار التي عثر عليها في الكهف هي أقدم دليل مكتشف على وجود الإنسان العاقل في أوروبا في العصر الحجري العلوي القديم.

يذكر أن الفترة الفاصلة ما بين الإنسان العاقل والإنسان البدائي تثير جدلا كبيرا في أوروبا، وكانت دراسات سابقة حددت الفترة ما بين 43650 و 46940 سنة، في حين قالت دراسات اعتمدت على تحليل الحمض النووي من خلايا اليمتوكوندريا المسحوبة من العظام بأن الفترة تتراوح ما بين 42616 سنة و 44830 سنة.

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