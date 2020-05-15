ترقب فيلم جديد لـ”أسطورة السينما الهندية”

تستعد شبكة “أمازون برايم” لعرض فيلم “جولابو سيترابو” الذي يعد أحدث أفلام أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان بشكل حصري على قناتها الهندية ابتداء من 12 يونيو المقبل.

وسيلعب أميتاب باتشان دور البطولة في الفيلم الاجتماعي الكوميدي وسيشاركه البطولة النجم أيوش مان كورانا.

وقال أميتاب باتشان إن الفيلم يشكل جزءا من دراما الحياة التي يجب أن تشاهدها العائلات في المنزل.

وعبّر عن سعادته بأداء شخصيته، وأكد تدربه على الشخصية لمدة 3 ساعات يوميا حتى تمكن من تقمصها بالشكل المطلوب.

وأبدى النجم الهندي سعادته بالتعامل مع النجم أيوش لأول مرة، ووصفه بالفنان الموهوب.

وكان من المقرر أن يعرض الفيلم الجديد في أبريل الماضي، ولكن انتشار فيروس كورونا أدى لتأخير تصوير آخر مشاهد الفيلم، مما أدى لتأجيل عرضه من أبريل الماضي إلى يونيو القادم.

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