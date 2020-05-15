هذه التطبيقات لن تجدها على متجر جوجل بلاي أو الاب ستور أبداً!

يطلب الكثير من زوار أخبار التطبيقات تطبيقات محددة هم في حاجة ماسة إليها ويشتكون من عدم توفرها على متجر التطبيقات سواء: متجر الاب ستور الخاص بالايفون والايباد، أو متجر جوجل بلاي الخاص بالأندرويد.

لماذا لا نجد تطبيقات بعينها بسهولة؟

متجر الاب ستور أو جوجل بلاي هي متاجر بالمعني الحرفي للكلمة حيث يقوم المطورون – أفراداً أو شركات – بعرض بضاعتهم المتمثلة في التطبيقات والألعاب المختلفة أمام المستخدمين وإن شئت سمهم المستهلكين والعملاء بلغة السوق.

لا يتم عرض أو طرح أي تطبيق أو لعبة اعتباطاً وإنما يتم التحقق منها أولاً ومن مدى التزامها بالقواعد والشروط الحاكمة للمتجر والتي في حالة مخالفتها يتم رفض التطبيق أو اللعبة أو حذفها لاحقاً وهذه المخالفات عادة ما تكون متعلقة بالأمن والخصوصية أو انتهاك الملكية الفكرية. هناك حالات أخرى غير متعلقة بمخالفة قواعد المتجر مثل القيود الجغرافية على تطبيقات أو خدمات معينة، وسوف نعرض لك أمثلة لبعض التطبيقات التي لن تجدها متاحة للتنزيل على متاجر التطبيقات المعروفة.

تطبيقات التحميل من اليوتيوب

يوتيوب هو أكبر منصة مجانية لمشاركة الفيديو على الإنترنت وله قاعدة شعبية مليارية وهو كذلك منصة إعلانية تقدر عائداتها بمليارات الدولارات سنوياً، لذا فإن جوجل – المالكة ليوتيوب – لا تسمح بوجود أي تطبيق يتيح تنزيل مقاطع الفيديو وتخزينها على أجهزة المستخدمين ومشاهدتها ومشاركتها بعيداً عن أعين جوجل ويوتيوب.

تطبيق يوتيوب الرسمي بات يتيح خيار تنزيل مقاطع الفيديو للاستماع إليها بدون وجود اتصال بالإنترنت عبر التطبيق. أما إذا كنت تريد ملف الفيديو ذاته بالجودة التي تريدها أو سحب الصوت فقط من الفيديو فلن تجد تطبيقاً متاحاً على جوجل بلاي أو الاب ستور يفعل ذلك.

هناك تطبيقات خارج متجر التطبيقات تحل المشكلة مثل تطبيق سناب تيوب للأندرويد، ومواقع التنزيل من اليوتيوب المنشرة بكثافة على الشبكة العنكبوتية والتي يمكن استخدامها عبر المتصفح، وأيضاً إضافات المتصفحات على الحاسوب.

تطبيقات تشغيل اليوتيوب في الخلفية

لأسباب متعلقة بالإعلانات و وجود خدمة اليوتيوب الموسقية YouTube Music ذات الاشتراك الشهري لا تتيح جوجل تشغيل يوتيوب في الخلفية عند استخدام تطبيق آخر، والحل الرسمي لذلك هو الاشتراك في خدمة YouTube Music.

لا يوجد تطبيق أو متصفح للموبايل يقوم بتشغيل يوتيوب في الخلفية وأي مخالفة في ذلك لا تتهاون جوجل فيها وتقوم بمسح التطبيق فوراً من متجرها أو متجر الاب ستور في حالة إتاحته لهذا الخيار.

لحسن الحظ فإن مستخدمي الأندرويد لديهم تطبيقات متوفرة خارج جوجل بلاي مثل تطبيق اليوتبوب المعدل Youtube Vanced أو تطبيق NewPipe من أجل تشغيل اليوتيوب في الخلفية أو عند قفل الشاشة.

التطبيقات المحددة جغرافياً

هذه النوعية من التطبيقات موجودة بالفعل على المتجر لكنها فقط متاحة في دولة أو مجموعة دول فقط. هذه التطبيقات تقدم خدمات مثل الأخبار كخدمة ابل الإخبارية Apple News أو خدمات البث مثل هولو و HBO وتطبيقات أخرى مثل تطبيق يوتيوب للأطفال Youtube Kids. الحل في ذلك قد يكون تغيير الدولة في إعدادات الحساب الخاص بك وليكن إلى الولايات المتحدة مثلاً.

التطبيقات المعدلة (مثل الواتس اب الذهبي)

هذه نسخة معدلة من تطبيق واتس اب منتشرة بكثرة بين أوساط المستخدمين تتيح مزايا إضافية عن التطبيق الرسمي لأسباب أمنية وخاصة بالملكية الفكرية لا يسمح بوجود هذا التطبيق أو تطبيقات مماثلة على متاجر التطبيقات. و عموماً لا ننصح بتحميل وتثبيت هذه التطبيقات لأنها قد تشكل تهديداً على خصوصية حسابك ورسائك ويفضل الاعتماد على تنزيل الإصدار الأصلي وتحديثه بشكل دوري.

تطبيقات تسجيل المكالمات (الآب ستور)

آبل شركة أمريكية وملتزمة بالقوانين الأمريكية التي تعتبر تسجيل المكالمات الهاتفية بدون موافقة الطرف الآخر جريمة. الجوانب القوانية هي ما تمنع آبل من تطويرها أو السماح بوجود تطبيقات تقليدية لتسجيل المكالمات على متجر الآب ستور. تطبيقات تسجيل المكالمات متوفرة بشكل طبيعي على متجر جوجل بلاي للأندرويد. (هذا المقال قد يفيدك: كيفية تسجيل المكالمات على الآيفون؟)

تطبيقات المحتوى المقرصن

لسنا بحاجة للشرح هنا لماذا لا توجد هذه النوعية من التطبيقات، كل تطبيقات بث الأفلام والمسلسلات والعروض التلفزيونية والأغاني المقرصنة غير مسموح بها وكذلك البث المباشر لقنوات التلفاز وبخاصة القنوات الرياضية. البديل طبعاً هو التطبيقات والخدمات المدفوعة التي تقدم المحتوى الأصلي. (وبالطبع لن نذكر أسماء تطبيقات قرصنة المحتوى!)