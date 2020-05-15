بينها فوبيا من العمل والذقن.. إليك أغرب 10 أنواع من الفوبيا

قد لا ترتاح لركوب الطائرات، خاصة فى مرحلة الإقلاع، لكن لغيرك ركوب طائرة يمكن أن يؤدى إلى رعشة ورجفة وربما اختناق في التنفس.

ويأتي مصطلح فوبيا من الكلمة اليونانية “فوبوس” والتي تعني الخوف، وهناك بعض أنواع الفوبيا شائعة مثل الخوف من المهرجين أو رهاب العناكب، وأخرى غريبة ونادرة ربما لم تسمع عنها من قبل.

إرجوفوبيا – Ergophobia : يعاني بعض الناس من الخوف من العمل، أو كما تسمى أرجوفوبيا، هذا النوع من الأشخاص يخشون التسبب فى حدوث خطأ أثناء العمل، أو التحدث مع الزملاء وهو نوع من الرهاب الاجتماعي، الأمر الذي يسبب بعض الأعراض مثل التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب وغيرها، وعلاج هذا النوع من الفوبيا يكون بتعرض الشخص لبيئة العمل التي يخاف منها.

الخوف من الشعر – Chaetophobia: معظم الناس يحبون أن يكون لديهم شعر على رأسهم، لكن هناك أشخاص يعانون من رهاب الشعر، وربما يخافون من شعر الآخرين وأحيانًا شعر الحيوانات، ويمكن أن تنشأ هذه الحالة لدى الشخص من تجربة سيئة، أو ربما حصل في حياته على قصة شعر سيئة جعلته يخاف من الشعر، علاجه قد يكون بدواء مضاد للقلق، أو علاج نفسي، وبالتأكيد التعرض للشعر بالتدريج.

الخوف من الشياطين – Daemonophobia: رهاب الشياطين، وهو خوف غير طبيعي ومستمر من الكائنات الخارقة الشريرة، ويعتقد الذين يعانون من هذه الحالة أن هناك كائنات شريرة موجودة في المنزل أو أي مكان يذهبون إليه، تسبب لهم الهلع والضرر، وعلاجه يكون بالتنويم المغناطيسي والاستشارة والبرمجة اللغوية العصبية حيث يتم تحسين الوعي الذاتي.

الخوف من آراء الآخرين – Allodoxaphobia: يعني الخوف من آراء الآخرين، هي حالة خوف من التعبير عن الآراء والاستماع إلى آراء الآخرين كذلك، وهم يدركون أن رهابهم غير منطقي ولا أساس له لكنهم غير قادرين على التغلب عليه، ويسبب لهم الأمر نوبات فزع شديدة وانعزال عن المجتمع خوفًا من آراء الناس.

الخوف من الركبتين – Genuphobia : الخوف من الركبتين، وهو نادر نسبيًا، يختلف رهاب الجينوم بشكل كبير في شدته، بعض الناس يخشون فقط من رؤية ركبهم، في حين يخشى آخرون من الركب العارية لأشخاص آخرين وحتى في الأفلام، وبعض الناس يخافون بالفعل من الركوع.

الخوف من الذقن – Geniophobia: لا يوجد سبب محدد لهذا النوع من الخوف، ولكن هناك الكثير من العوامل يمكن أن تلعب دورًا مثل الوراثة.

الخوف من زبدة الفول السوداني – Arachibutyrophobia: هو الخوف من التصاق زبدة الفول السوداني بسقف الحلق، ويخاف المصاب به من الاختناق، وقد يكون الخوف ناتجًا عن تجربة سابقة، والنساء هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الخوف.

الخوف من الكلمات الطويلة – Hippopotomonstrosesquippedaliophobia : قد يبدو الأمر مضحكا لكنه حقيقة، فهذه الكلمة الطويلة والمكونة من 36 حرفا باللغة الإنجليزية هي مصطلح علمي يطلق على أحد أنواع الفوبيا، هو الخوف من الكلمات الطويلة، وللمفارقة فإن الاسم العلمي الذي أطلقه المتخصصون على هذا الخوف هو هذه الكلمة الطويلة، التي ربما تعتبر أطول الكلمات في الإنجليزية، وربما يظهر من خلال تجربة صادمة، خاصة إذا ما واجه الشخص صعوبة في نطق كلمة طويلة أمام الآخرين وسخروا منه.

الخوف من الخوف – Phobophobia: هو أن يخاف الشخص من أن يكون لديه أي نوع من أنواع الفوبيا، وإذا كان لديك رهاب من امتلاك الخوف فمن المرجح أنك تعاني من اضطرابات القلق بشكل هستيري ومتزايد الأمر الذي سيجعل حياة هذا الشخص صعبة.

الخوف من السعادة – Cherophobia: هو رهاب يكره فيه الشخص ذاته حين يكون سعيدا، واعتقاده دائما بأن شيئا سيئا سيحدث جراء فرحه، يخاف المصاب بهذا الرهاب من المشاركة في أنشطة يصفها الكثيرون بأنها ممتعة أو سعيدة، يستطيع المصاب بهذا النوع من الفوبيا أن يدرك مدى السعادة التي سيحصل عليها باشتراكه في ذلك النشاط، إلا أنه يؤمن بأن عاقبة ذلك الفرح ستعود عليه بالسوء فيفضل ألا يشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية