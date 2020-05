عدد ضحايا الوباء في العالم يتجاوز 302 ألف شخص

أفادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مرتبطة بالفيروس التاجي في العالم بلغ 302462، بزيادة 5242 شخصا خلال يوم واحد.

وبلغ مجموع الإصابات، وفق الجامعة الأمريكية، حتى الساعة الثامنة من صباج اليوم بتوقيت موسكو 4 ملايين و443793 مصابا بوباء “كوفيد – 19″، وبلغت الزيادة خلال يوم واحد 95872 حالة إصابة، فيما تمت معالجة أكثر من 1.588 مليون شحص.

أما بوابة “Worldometer”، المتخصصة في الإحصائيات المتعلقة بأهم الأحداث في العالم، فترصد إصابة 4 ملايين 526 ألفا و934 شخصا بالفيروس التاجي منذ بداية تفشيه، فيما بلغ عدد الوفيات 303 آلاف 407 حالات، وعُولج أكثر من 1.7 مليون.

ووفق إحصاءات الجامعة الأمريكية، تم تسجيل أكثر من 100 ألف مصاب بالولايات المتحدة، بمجموع مليون 417 ألفا 889، في حين توفي 85 ألفا و906 أشخاص.

وسُجلت في بريطانيا 234 ألفا و440 حالة إصابة، والوفيات 33 ألفا و693، وفي إسبانيا 229 ألفا و540 إصابة، والوفيات 27 ألفا و321، وفي إيطاليا 223 ألفا و96 إصابة، والوفيات 31 ألفا و368، وفي البرازيل 203 آلاف و165 إصابة، والوفيات 13 ألفا و999، وفي فرنسا 178 ألفا و994 حالة إصابة، والوفيات 27 ألفا و428، وفي ألمانيا 174 ألفا و478 إصابة، فيما توفى 7 آلاف و884، وفي تركيا 144 ألفا و749 حالة إصابة، ووفاة أكثر من 4 آلاف، وسُجلت في إيران 114 ألفا و533 إصابة، والوفيات 6 آلاف و854.

وبلغ وفقا لبوابة “Worldometer”، معدل الوفيات من فيروس التاجي لكل مليون من سكان العالم 38.9 شخصا، ووصل في الولايات المتحدة إلى 263 شخصا، وفي إسبانيا – 584، وفي بريطانيا – 495، وفي إيطاليا – 519 ، والبرازيل – 66، وفي فرنسا – 420، وألمانيا – 95، وتركيا – 48، وفي إيران – 82.

وفي المجموع، تم تسجيل إصابات بعدوى الفيروس التاجي في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة في العالم.

