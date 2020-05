ليلة القدر .. اعرف الليالى الوترية المتبقية فى شهر رمضان

يتحرى المسلمون في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليلة القدر لما لها من قدر كبير ، حيث حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على استغلالها، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: “قُولِى: “اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى”.

وورد أيضًا عن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: “الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى”، وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها بعض العلماء على أن ليلة القدر تكون إحدى ليالى الأيام الوترية في شهر رمضان.

والأيام الوترية في شهر رمضان 1441 هـ 2020 م ، انقضى منها ليلة الأربعاء الماضى، واليوم الجمعة 22 رمضان تحل الليلة الثانية “ليلة 23″، والأحد 24 رمضان “ليلة 25 “، والثلاثاء 26 رمضان “ليلة 27″، والخميس 28 رمضان “ليلة 29”.

وتبدأ الليلة من المغرب وحتى الفجر، وكان أكثر دعاء النبى فى رمضان وغيره “ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار”، بالإضافة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقاله للسيدة عائشة: “اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى”.

