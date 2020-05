أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة “هواوي” الصينية، التي تعتبرها “تهديدا للأمن القومي”، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، إن “هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير”.

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت “بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل، التي طُورت مباشرة” بفضل الدراية الأمريكية.

The post واشنطن تحد من قدرة «هواوي» الصينية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا