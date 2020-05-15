جالكسي نوت 20 و 20+ سيدعمان شاشات بتردد 120Hz ولن يكون هناك إصدار ألترا

بدأت المعلومات حول شاشة جالكسي نوت 20 في التسرّب، وذلك من خلال نفس المسرب الذي سرب لنا معلومات فيما سبق عن هاتف جالكسي فولد 2! والتسريبات الجديدة قد تضمنت معلومات عديدة حول الشاشة وأهمها قياسها، وهنا نجد أن شاشة جالكسي نوت 20+ ستأتي بقياس 6.87 بوصة، أي أنها ستكون أكبر من النوت السابق.

ما نعرفه عن شاشة جالكسي نوت 20 وجالكسي 20 بلس

إضافة إلى ما سبق، شاشة هاتف جالكسي نوت 20 ستكون بدقة 6096*1444 وهي دقة سينتج عنها وجود 497 بيكسل في كل بوصة! وهو رقم أكثر من ممتاز بالنسبة لقياس الهاتف الضخم، إضافة إلى ذلك فالهاتف سيأتي مع شاشة بأبعاد 19.3:9 ومع تردد 120Hz كما يمكنك أن تتوقع.

هواتف جالكسي نوت 20 ستتميز أيضًا بقدومها مع تقنية LTPO وهي تقنية تعمل على توفير الطاقة بشكل ضخم من ناحية الشاشة، ولعل استخدام سامسونج لهذه التقنية مع نوت 20 سيجعل الهاتف قادر على تشغيل تردد 120Hz مع دقة QHD+ بسهولة.

أما وبالنسبة لهاتف نوت 20 العادي فهو سيدعم تقنية LTPO الجديدة وأيضًا تردد 120Hz، إضافة إلى ذلك فهو سيأتي مع شاشة بقياس 6.42 بوصة بدقة FHD+ وإضافة إلى ذلك كله فمعظم المصادر تنفي قدوم إصدار ألترا ضمن هواتف نوت 20، وسيتوقف الأمر على نوت 20 ونوت 20 بلس! ما رأيك في هذه النقطة؟

أخيرًا نعيد أن أبرز ما سيأتي في الهواتف الجديدة هي تقنية LTPO الجديدة تلك، لأنها ستوفر ما يصل إلى 15% من استهلاك الطاقة المخصص للشاشة، وهنا نلاحظ أن هذه التقنية قد أتت فعليًا في ساعة أبل 4 وكذلك ساعة جالكسي ووتش أكتيف 2! لذلك فنحن أمام إضافة هامة وأساسية فيما يخص توفير الطاقة.