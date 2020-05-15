غوغل تستعد لإطلاق هاتف جديد مُنافس لآيفون

تستعد شركة غوغل الأمريكية لإطلاق هاتف جديد سيحمل اسم Google Pixel 4A.

وقالت الشركة الأمريكية بأن الهاتف الجديد سيكون منافسا حقيقيا لهاتف iPhone SE.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة OLED بمقاس 5.8 بوصة ودقة عرض 1080*2340 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 3080 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع من خلال شاحن بقوة 18 واط، وشريحة Google Titan M التي طورتها غوغل لحماية بيانات الهاتف، بالإضافة لشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستشعر للبصمات وضع في الجهة الخلفية.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي

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