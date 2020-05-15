أفغانية ترضع 20 طفلا فقدوا أمهاتهم بهجوم انتحاري

قامت الأفغانية فيروزا يونس عمر بالتطوع لإرضاع 20 طفلا فقدوا أمهاتهم خلال الهجوم الانتحاري على مستشفى بارشي الوطني للأطفال والتوليد الذي تديره منظمة أطباء لا حدود، والواقع في العاصمة الأفغانية كابول.

ونجم عن الهجوم وفاة 24 شخصا بينهم طفلان حديثا الولادة، وترْك 20 طفلا بدون رعاية بعد وفاة أمهاتهم في الهجوم.

وقالت فيروزا إن الجميع تضرر من هجوم المجرمين، وأنها ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على صحة جميع الأطفال.

ووصفت إحدى الناجيات من المجزرة الرعب الذي عاشته بعد ولادتها بلحظات، وقالت إن جناح العناية المركزة كان مليئاً بالدخان والرصاص، وبأنها اختبأت تحت الطاولة لتنجو من الموت بأعجوبة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من لمس يد مولودها الذي نجا بدوره من المجزرة إلا بعد عدة ساعات.

وحظي تصرف فيروزا بإشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر العديد من الناس عن تضامنهم ودعمهم لتصرفها الإنساني العظيم.

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