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كورونا يحوّل أفخر فنادق سيدني لـ”مكاتب عمل”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدى انتشار فيروس كورونا وتراجع عدد السياح لإلحاق خسائر كبيرة بفندق سبايسرز ذي الـ4 نجوم الواقع في مدينة سيدني الأسترالية.

ولتعويض هذه الخسائر قام المسؤولون عن الفندق بتحويل غرف الفندق لمكاتب مؤقتة مناسبة للأشخاص الذين يعملون من المنزل، حيث تتيح هذه الغرف الفرصة للعاملين لكسر روتين العمل من المنزل المفروض منذ أكثر من شهرين.

وسيحصل الموظف مهما كان اختصاصه على مكتب مستقل يحتوي على جناح خاص للعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء مقابل 99 دولارا يوميا، ويوفر الفندق للموظفين القهوة، ووجبة غداء خفيفة، وموقفا للسيارات، إضافة إلى واي فاي مجاني، ويمكن للموظف أن ينام في المكتب بعد أن يدفع 51 دولار إضافية.

ويعد فندق سبايسرز من أشهر فنادق سيدني، ويقع بالقرب من شاطئ بوندي وكينغز كروس، وميناء سيدني ويحتوي على 16 جناحا فاخرا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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