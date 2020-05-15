شاومي تطلق سماعة جديدة بسعر منافس

كشفت شركة شاومي الصينية عن سماعة جديدة بتكلفة منخفضة أطلقت عليها اسم Mi AirDots 2SE.

وتأتي كل جهة من السماعة الجديدة بوزن 4.7 غرام، كما تدعم ميزة التحكم باللمس، وميزة خفض الضوضاء أثناء المكالمات، وتقنية البلوتوث 5 للاتصال بالهاتف بحيث يتم إرسال إشارة متزامنة لكل جهة من السماعة لدعم ميزة الاتصال الثابت.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على إيقاف الموسيقى بشكل مؤقت فور نزع السماعة من الأذن، واستئناف تشغيلها بشكل تلقائي عند ارتداء السماعة مجددا، كما تحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات متواصلة، وعلبة شحن تطيل مدة عملها حتى 20 ساعة.

وقالت الشركة الصينية إن علبة الشحن تدعم ميزة الشحن اللاسلكي فهي تتيح للمستخدم شحن الحافظة بكابل USB-C خلال فترة ساعة ونصف، في حين لن تدعم السماعة هذه الميزة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق يوم 19 مايو الجاري بسعر 24 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية