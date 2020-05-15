استئناف تصوير “ماتريكس4 ” في يوليو

أعلنت شركة وارنر براذرز عن استكمال تصوير الجزء الرابع من فيلم ماتريكس الشهير في مطلع يوليو القادم.

وقالت الشركة المنتجة إن عمليات التصوير توقفت في العاصمة الألمانية برلين في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى لإيقاف رحلات الطيران بين الدول العالمية.

وكانت الشركة المنتجة قد بدأت عمليات تصوير الفيلم من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، قبل أن تنتقل لأوروبا من أجل تصوير باقي المشاهد، حيث سيشهد الجزء الرابع من الفيلم الشهير مشاركة بطليه في الأجزاء السابقة كيانو ريغز وكاري آن موس، بالإضافة إلى يحيى عبد المتين الثاني، ونيل باتريك هاريس، وبريان جي سميث، وتوبي أونومير، وجوناثان جروف، في حين ستتولى الأختين وتشاوسكي عملية إخراجه.

يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم لم تحدد الموعد الجديد لعرض الفيلم، بعد أن كان مقررا عرضه في العام 2021.

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