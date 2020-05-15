جديد “أوربان إيرز” سماعتان لاسلكيتان بسعر منخفض

رفعت شركة أوربان إيرز السويدية النقاب عن سماعتين لاسلكيتين بسعر منخفض أطلقت عليهما اسم Albyو Luma.

وجاءت السماعة Luma بتصميم مريح، وتحتوي على 4 ميكرفونات تساعد المستخدم على إجراء المكالمات الهاتفية بشكل واضح، كما تحتوي السماعة على سطح لمسي يستخدم للرد على المكالمات الهاتفية، وتشغيل تطبيقات المساعد الصوتي.

وتتميز هذه السماعة بمقاومتها للماء والغبار وفق معيار IPX4، وبتوقفها عن تشغيل الموسيقى بمجرد رفعها من الأذن، كما تحتوي السماعة بطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات، وعلبة شحن تجعلها تعمل لـ20 ساعة إضافية، وستطلق الشركة السويدية سماعة Lnma في الأسواق بسعر يصل إلى 99 يورو.

أما سماعة Alby ستحتوي على سدادات أذن تقليدية مصنوعة من السليكون بـ3 أحجام مختلفة، و2 من الميكروفونات، كما ستحتوي بطارية تتيح لها العمل لمدة 3 ساعات متواصلة، وعلبة شحن تشحن البطارية 5 مرات.

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