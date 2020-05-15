“يجيك يوم”.. أول أغنية ليبية منفردة لبهجت

من بعد ما جعل كلمة “هلبا” تتصدر لوائح التطبيقات الموسيقية العالمية والعربية بأغنيته الأخيرة التي حملت نفس الكلمة عنواناً لها، ها هو بهجت وفي أقل من شهرين يطرح أول عمل ليبي منفرد من كلماته وألحانه وتوزيعه بعنوان “ايجيك يوم” والذي يعتبر النقلة الفنية في مسيرة بهجت.

وكان العمل الليبي الأول “قلبك وين” بالتعاون مع الموسيقار المصري حسن الشافعي، حيث تمكن من التربع على عرش الأغاني الليبية الأكثر استماعاً على تطبيق أنغامي، وصارت من أكثر الأغاني العربية انتشاراً عام ٢٠١٩على تطبيق سبوتيفاي ليأتي هذا العمل فهو بأنامله الليبية الخالصة.

وأثبت بهجت للفنانين المحليين بأكثر من ١٧ عشر مليون استماع على التطبيقات الموسيقية العالمية كـ Spotify و Anghami وأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بأن نقص شركات الإنتاج لم يعد العائق أمام نجاح أي فنان مختلف ويحمل شغف الموسيقى للوصول.

ويطرح اليوم البطل كما لقبته الصحيفة الاسكندينافية الأشهر “افتون بلادن” التي دعته للقاء حصري مؤخرا لتوجه له الدعوة لاحقاً الأميرة السويدية صوفيا للغناء وإلقاء كلمة في الفعالية الخيرية الخاصة بها، عمله العاطفي ويتحدى به كورونا للمرة الثانية مراهنًا على محبة الليبيين لموسيقاه ودعمهم للأعمال الليبية حتى تصل وتنتشر خارج حدود الوطن كما حصل مع أعماله السابقة.

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