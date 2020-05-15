إصدار “رمضاني” جديد لحسين الجسمي

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من خلال قناته الرسمية على يوتيوب دعاء يا رحمن يا رحيم.

وجاء إطلاق الابتهال بالتزامن مع يوم الصلاة من أجل الإنسانية الذي دعت إليه الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم يوم أمس.

واستطاع الدعاء الذي بلغت مدته دقيقة واحدة تحقيق أكثر من 19 ألف مشاهدة منذ أن طُرح على اليوتيوب، كما تفاعل عشاق النجم الإماراتي مع الدعاء بشكل إيجابي، وعبّروا عن سعادتهم بالدعاء الجديد، وبحسن أداء الجسمي له.

وكانت اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية في الإمارات قد أطلقت 2 مايو الجاري دعوة صلاة من أجل الإنسانية ودعت شعوب العالم بمختلف دياناتهم، معتقداتهم، ولغاتهم لإقامة الصلوات، والصيام، وأعمال الخير في كافة أنحاء العالم يوم 14 لكي يرفع الله سبحانه وتعالى وباء كورونا عن البشر.

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