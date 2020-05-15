منوعات

إصدار “رمضاني” جديد لحسين الجسمي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من خلال قناته الرسمية على يوتيوب دعاء يا رحمن يا رحيم.

وجاء إطلاق الابتهال بالتزامن مع يوم الصلاة من أجل الإنسانية الذي دعت إليه الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم يوم أمس.

واستطاع الدعاء الذي بلغت مدته دقيقة واحدة تحقيق أكثر من 19 ألف مشاهدة منذ أن طُرح على اليوتيوب، كما تفاعل عشاق النجم الإماراتي مع الدعاء بشكل إيجابي، وعبّروا عن سعادتهم بالدعاء الجديد، وبحسن أداء الجسمي له.

وكانت اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية في الإمارات قد أطلقت 2 مايو الجاري دعوة صلاة من أجل الإنسانية ودعت شعوب العالم بمختلف دياناتهم، معتقداتهم، ولغاتهم لإقامة الصلوات، والصيام، وأعمال الخير في كافة أنحاء العالم يوم 14 لكي يرفع الله سبحانه وتعالى وباء كورونا عن البشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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