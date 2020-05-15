متى يكون بكاء الرضيع خطيرا؟

أكدت الرابطة الألمانية لطب الأطفال والمراهقين بأن بكاء الرضيع يكون طبيعيا في معظم الحالات، ولا يكون خطيرا إلا في بعض الحالات.

وحددت الرابطة هذه الحالات بالبكاء لمدة تزيد على 3 ساعات يوميا على مدار 3 أيام أسبوعيا على الأقل، دون وجود أسباب واضحة للبكاء، مطالِبةً الأهل باستشارة الطبيب في حال لم يستجب الرضيع لكافة محاولة التهدئة التي قام بها الوالدان.

وأرجعت الرابطة الألمانية لطب الأطفال والمراهقين أسباب بكاء الرضيع المستمر لحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي، أو عدم قدرة الرضيع على تحمل الطعام، أو إصابته بفرط الحساسية أو فرط التحفيز.

وأكدت الرابطة ضرورة تعامل الأهل مع الرضيع بلطف، وعدم هزه بعنف لأن هذا الأمر يعرضه لإصابات خطيرة قد تؤدي للوفاة، كما طالبت بتوفير بيئة هادئة للطفل خالية من المثيرات ودخان السجائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية