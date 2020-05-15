مطعم يتحايل على التباعد الجسدي بـ”دب باندا”

لجأ مطعم ميزون سايجون الفيتنامي الواقع في العاصمة التايلاندية بانكوك لاستخدام دمية الباندا لمحاربة قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

فبعد أن خففت الحكومة التايلاندية من إجراءات العزل المنزلي إثر تراجع أعداد الإصابات بالبلاد، وسمحت للمطاعم بفتح أبوابها وفق شروط صعبة تقوم في أساسها على التباعد الجسدي، قرر صاحب المطعم وضع دمية مقابل الزبون لكي لا يشعر بالوحدة أثناء تناوله الطعام.

وأوضح صاحب المطعم بأنه لم يعجُب بفكرة تخصيص الطاولة لشخص واحد فقط، لذلك رأى أن هذا الحل هو الأفضل.

وأبدى زبائن المطعم إعجابهم بالفكرة لأنها وفرت لهم صحبة تؤنسهم أثناء تناولهم الطعام في المطعم.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تايلاند تجاوز 3000 إصابة توفي منهم حوالي 60 شخصا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية