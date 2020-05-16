كيفية استخدام ميزة فيسبوك ماسنجر Rooms الجديدة – مكالمات جماعية كبيرة مثل Zoom!

بدأت فيسبوك الآن في إطلاق ميزة ماسنجر Rooms الجديدة للمستخدمين حول العالم والتي تتيح عمل المحادثات المرئية الجماعية بمشاركة العديد من الأشخاص بحد أقصى 50 فرداً وبذلك تشبه وتنافس خدمة زووم Zoom التي شهدت انتشاراً واسعاً مع فترة انتشار وباء فيرس كورونا.

هناك العديد من المزايا الأخرى التي تقدمها ميزة ماسنجر Rooms بالإضافة إلى عدد المشاركين الكبير مثل ميزة الخلفيات الافتراضية وعمل التأثيرات والفلاتر ومشاركة الشاشة وغير ذلك.

في البداية وقبل كل شيء عليك التأكد من تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر لديك إلى آخر إصدار سواء على الأندرويد أو iOS أو على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

كيفية استخدام ميزة ماسنجر Rooms

عندما تتوفر لديك ميزة ماسنجر Rooms سوف يصلك إشعار بذلك لبدء استخدامها. ويمكن إنشاء غرفة محادثة جماعية بالذهاب إلى تبويب أشخاص People ثم الضغط على إنشاء غرفة Create a Room.

سوف يٌتاح رابط للمحادثة الجماعية يمكن إرساله إلى أي شخص للانضمام إليها حتى وإن لم يكن لديه حساب على فيسبوك ( في هذه الحالة سوف يعتمد على المتصفح ) أو يمتلك تطبيق ماسنجر أو فيسبوك فقط. يمكن التحكم في ذلك من تبويب “من يستطيع الانضمام Who can join”.

بعد ذلك تستطيع مشاركة رابط غرفة المحادثة الجماعية مع من تريد عبر البريد الإلكتروني أو واتس اب أو أي طريقة من أجل دعوته للانضمام. منشيء غرفة المحادثة عبر ميزة ماسنجر Rooms سوف تكون له كافة الصلاحيات على الغرفة مثل التحكم بمن يرى الغرفة وينضم إليها، إزالة أي عضو غير مرغوب بتواجده، قفل الغرفة لعدم انضمام أشخاص آخرين، وكذلك لن تبدأ المحادثة إلا بوجوده هناك أيضاً خيار يسمح لك بمغادرة الغرفة حتى اكتمال باقي الأعضاء.

ميزة ماسنجر Rooms الجديدة سوف تكون مناسبة من أجل عقد الاجتماعات عن بعد وعمل تجمعات كبيرة للعائلة والأصدقاء وكذلك إلقاء الدروس والمحاضرات. الميزة سوف تطلق بشكل تدريجي وفي مواعيد متباينة على مدار الأيام المقبلة.

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