كاميرا هاتف ون بلس 8 برو قادرة على الرؤية خلال الملابس والأسطح البلاستيكية!

كما نعرف جميعًا، هاتف ون بلس 8 برو يضم كاميرا متخصصة في ضبط الألوان وفلترتها وذلك ضمن كاميراته الخلفية الرباعية، لكن يبدو أن كاميرا ون بلس 8 برو تلك قادرة أيضًا على رؤية ما وراء الأسطح! وذلك ببساطة لأن الكاميرا تضم تقنيات تعتمد الآشعة تحت الحمراء وهو ما يجعلها قادرة على تحويل معظم الأسطح لأسطح شفافة ورؤية ما يوجد خلفها بكل بساطة!

كاميرا هاتف ون بلس 8 برو ترى ما وراء الأسطح

طبقًا لفيديو شاركه صانع المحتوى الشهير Marques Brownlee فميزة “Color Filter” في كاميرا ون بلس 8 برو والتي تعتمد على تلك العدسة السالف ذكرها قادرة على رؤية ما يوجد خلف عدد كبير من أنواع الأسطح، وهذا الأمر وإن كنت تتابع انتشر بشكل كبير جدًا وتحدثت عنه معظم المنصات التقنية وتلك المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي أيضًا! والأمر لم يقتصر على رؤية ما خلف البلاستيك، بل بعض الأقمشة أيضًا!

بطبيعة الحال فهذه الميزة المزهلة ستساعد على التقاط صور مضحكة وخفيفة الظل، لكنها من ناحية اخرى قد تشكل خطرًا على الخصوصية فيما يتعلق بقدرتها على التغلب على الأسطح القماشية، لكنها وفي كافة الأحوال مجرد كاميرا تحت حمراء، أي أنها لن تعرض لك تفاصيل دقيقة وكأنك ارتديت نظارة رؤية ما خلف الحواجز الأسطورية!

في الصورة السابقة وضع الشخص الذي تم تصويره ورقة فوق جسمه مباشرة، وهنا نلاحظ أن كاميرا ون بلس 8 برو استطاعت اختراق حاجز قماش القميص بكل بساطة وأتاحت أيضًا مشاهدة تلك الورقة!

ما رأيك إذن؟ وهل تظن أن ون بلس ستترك هذه الميزة كما هي أم ستلغيها من خلال تحديثاتها القادمة؟ هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ون بلس لم تتحدث بشكل رسمي عن هذه الميزة أثناء حفل إطلاق الهاتف وهو ما جعل عدد كبير من المستخدمين يتوقعون أن هذه الميزة تم إضافتها أو تفعيلها فقط عن طريق الخطأ.