تطبيقات لتحسين مهاراتك في المنزل

قال أحد المستشارين في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل أبريل الماضي، إنه إذا لم يخرج الأشخاص من الحجر الصحي لفيروس كورونا وقد تعلموا مهارة جديدة، أو اكتسبوا مزيدًا من المعرفة أو بدؤوا شيئًا كانوا يؤجلونه باستمرار، فهم إذا لا يفتقرون للوقت، بل للانضباط.

ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية تقريرًا فيه 20 تطبيقا للهواتف الذكية يمكنها تطوير مهاراتنا، وكل التطبيقات متاحة لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

تطبيق دولينغو – Duolingo: من أشهر التطبيقات التي تتيح تعلم بعض اللغات الجديدة، وهو مجاني، يحتوي بداخله على تمارين يومية وقصيرة لإتقان اللغات الأخرى.

تطبيق Simply Piano: إذا كنت تريد تعلم العزف على البيانو فإن هذا التطبيق سيساعدك على ذلك، يقوم بإعطائك بعض التمارين ويحتوي على مكتبة من المقطوعات المنوعة للتعلم مع دورتين مجانيتين، وهناك دورات متاحة باشتراك.

تطبيق Mimo: من أفضل وأحدث التطبيقات التي تتيح لك تعلم جميع أساسيات البرمجة حيث إن هذا التطبيق يضم أكثر من 3 ملايين متعلم بجانب اعتماده على طريقة Gamification وهو القيام بدمج التعلم مع اللعب من أجل تعلم الكودات البرمجية بشكل سريع، وهو مخصص بشكل أكبر للأطفال.

تطبيق Blinklist: تطبيق يقدم ملخص للكتب الأكثر مبيعًا في العالم، ويقدمها بشكل مسموع في مقاطع لا يتجاوز طولها 15 دقيقة، الاشتراك في التطبيق سيفتح المكتبة الكاملة والتي تحتوي على أكثر من 2500 كتاب دون اتصال بالانترنت.

تطبيق SketchAR: تطبيق ذكي يستخدم الواقع المعزز لتعليم الرسم، يعتبر أحد الخيارات الملائمة للمستخدمين الذين يحبون الرسم لكنهم لا يمتلكون الكثير من المهارات، حيث يمكن الاستفادة منه للتدرب على الرسم بطريقة فعالة.

تطبيق Yummly: يبدو أنه مخصص أكثر للنساء، يقدم وصفات جديدة للطبخ، كما يساعد في العثور على أفكار جديدة لصنع الطعام بناءً على المكونات التي لديك.

تطبيق Coursera : تطبيق يقدم العديد من الدورات في العديد من المجالات مثل البرمجة والتصميم والعلوم، يحتوي على أكثر من 3500 دورة بمحاضرات فيديو مع إمكانية الدردشة مع الطلاب الآخرين، معظم الدورات مجانية ويجب دفع رسوم للحصول على الدورات المتقدمة والحصول على شهادات.

تطبيق Khan Academy: تابع لمنظمة تعليمية غير ربحية، متخصصة في الرياضيات والعلوم والاقتصاد، التطبيق فيه العديد من مقاطع الفيديو والمقالات والاختبارات.

تطبيق Daily yoga: أحد أفضل التطبيقات للتمرن على رياضة اليوغا، ويوفر أكثر من 200 جلسة مثل تحسين النوم والاسترخاء بالكامل، يبدأ بمرحلة المبتدئين ويصل إلى المدربين، ويضم أكثر من 500 وضع مع تعليمات مفصلة عن التمارين.

تطبيق Brilliant : يحتوي على تجارب تعليمية ملهمة وتفاعلية مناسبة لمختلف الأعمار بعد سن العاشرة، حيث يقدم المعلمون والباحثون والمهنيون الحائزون على الجوائز مسائل في عدة مجالات مثل الرياضيات والعلوم وعلوم الكمبيوتر، تساعد على صقل المهارة وتحسين المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية