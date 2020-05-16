وجبة السحور ومضار عدم تناولها.. نصائح متكاملة

تعتبر وجبة السحور أساسية خلال أيام شهر رمضان، فهي تزود الجسم بالطاقة والمغذيات التي يحتاج إليها خلال النهار، كما أنها تساعد على تحمل قضاء ساعات طويلة من دون تناول الطعام والشراب، ورغم هذا يهمل بعض الأشخاص وجبة السحور ويتخلون عنها، وما لا يعرفونه هو أن هذا يلحق الضرر بالصحة.

أضرار عدم تناول السحور

من المهم تناول وجبة السحور لأن عدم فعل هذا يمكن أن يسبب المعاناة من بعض المتاعب الصحية:

-تراجع الطاقة: ويعود هذا إلى انخفاض مستوى السكر في الجسم ما يؤدي إلى الشعور بالتعب وضعف التركيز خلال النهار.

–الجفاف: خلال السحور من الضروري شرب الماء والسوائل المفيدة، فعدم فعل هذا يسبب إصابة الجسم بالجفاف.

-الإمساك: يؤدي التخلي عن هذه الوجبة ثم تناول كمية كبيرة من الطعام خلال الإفطار إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والنفخة المزعجة والتشنجات.

–تراكم الدهون: في حال الامتناع عن الأكل لمدة طويلة يقوم الجسم بردة فعل طبيعية من خلال تخزين الدهون، وهكذا تتجمع في مناطق مختلفة من الجسم وخصوصاً الخاصريتن والبطن والأرداف. ولهذا يفضل الحرص على تناول طعام السحور.

–ضعف جهاز المناعة: يسبب عدم توفير المغذيات الضرورية للجسم خلال شهر الصوم ضعف جهازه الدفاعي، ما يعني احتمال الإصابة بالأمراض وخصوصاً تلك التي تنتج عن العدوات الفيروسية.

أفضل سحور

من أجل تزويد الجسم بالطاقة والمعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها وظائفه الحيوية خلال النهار، ينصح بتناول وجبة سحور تحتوي على:

اللبن الزبادي خفيف الدسم، وهو يعزز عمل الجهاز الهضمي ويمنع المعاناة من بعض المشاكل مثل ارتداد حمض المعدة إلى المريء وعسر الهضم.

كما يمكن تناول كوب من الحليب قليل الدسم أو قطعة جبنة متوسطة الحجم ولا تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

الفاكهة: يمكن اختيار الموز والتفاح والجوافة والإجاص وغيرها من الفاكهة الموسمية.

المكسرات النيئة: من المفيد تناول قبضة من اللوز أو الجوز غير المقلية وغير المملحة.

الفواكه المجففة: في هذه الحالة من المفيد اختيار الخوخ أو الزبيب أو المشمش على أن يتم تناولها باعتدال. كما يمكن تناول بضع حبات من التمر.

الخضار: تمنح الجسم الرطوبة التي يحتاج إليها للحد من الشعور بالعطش خلال الصوم.

وفي المقابل يفضل، خلال وجبة السحور، عدم شرب القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.

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