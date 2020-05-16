الآن متاح ويندوز 10 و أوفيس 2019 و أشهر برامج مكافحة الفيروسات بأرخص الأسعار الممكنة!

الآن متاح مفاتيح تفعيل أصلية 100% لأشهر منتجات مايكروسوفت مثل ويندوز 10 و أوفيس 2019 برو متاحة بأرخص الأسعار من متجر MMORC والذي يقدم أيضاً تخفيضات إضافية لزوار وقراء “أخبار التطبيقات”.

متجر MMORC

متجر MMORC.COM هو متجر مخصص لبيع تراخيص الألعاب والبرامج للمنصات المختلفة مثل نظام ويندوز والإكس بوكس والبلايستيشن بأسعار منخفضة ومن أشهر منتجاتها تراخيص وأكواد تفعيل Windows 10 Pro و Office 2019 Pro بأسعار رخيصة وتوصيل فوري عبر البريد الإلكتروني.

ويندوز 10 برو و أوفيس 2019

نظام Windows 10 Pro الأحدث من مايكروسوفت وحزمة البرامج المكتبية الأشهر Office 2019 Pro وغيرها الكثير من برامج ومنتجات مايكروسوفت المميزة يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيلها الأصلية والاستمتاع بها بشكل دائم في مقابل أسعار رخيصة مقارنة بأسعارها في الأسواق.

موقع MMORC يقدم أيضاً كوبونات خصم لقراء و زوار “أخبار التطبيقات” بقيمة 39%. الكوبون هو: ACR39 ويمكن استخدامه على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

مفتاح تفعيل Windows 10 Pro بسعر أقل من 10$ بعد الخصم!!

Windows 10 Home Key Global 32/64 Bit $9.53

Microsoft Office 2019 Home & Students Key Global $45

Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $51

برامج مكافحة الفيروسات

كوبون الخصم هو: ACR39

McAfee Total Protection 2020 لجهاز واحد لمدة 5 سنوات مقابل 10$ فقط!

Kaspersky Total Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global بسعر $12.8

Kaspersky Total Security 2020 3 Devices 1 Year Digital Code Global بسعر $17.68

Eset NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global بسعر $11.58

Eset Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global بسعر $12.23

McAfee AntiVirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global بسعر $19.51

McAfee Livesafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global بسعر $25.8

AdLock 2020 5 Devices 1 Year Digital Code Global بسعر $1.95

خصومات أخرى على منتجات مايكروسوفت

خصم بقيمة 56% باستخدام كوبون الخصم ACR56 على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

مفتاح تفعيل Microsoft Office 2019 Pro Plus بسعر $39

مفتاح نفعيل Windows 10 Pro + Office 2019 Pro بسعر $46

Microsoft Office 365 Pro Plus Global $14

Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $19

خصم يزيد عن 60% باستخدام كوبون الخصم ACR60 ويمكن استخدامه في شراء المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

Microsoft Office 2016 Pro Plus Key $23

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $23

كود الخصم ACR39 يعمل أيضاً على المنتجات الآتية:

Microsoft Office 2016 Home & Business Key Global $83.14

Microsoft Office 2019 Home & Business Key Global $63.93

Microsoft Office 2016 Home & Students Key $38.39

Xbox Live 12 Months Gold Subscription Card Global $50.12

Ultimate Game Pass 14 Days Xbox One Trial Key Global $2.82

Windows Server 2019 Standard Key Global $24.39

يمكنك الدفع باستخدام بايبال أو البطاقة الائتمانية وغير ذلك من وسائل الدفع وقم بإضافة كوبون الخصم عند الشراء لتفعيل العرض. بمجرد إتمام الشراء سوف سيتم إرسال مفتاح التفعيل الأصلي إلى بريدك الإلكتروني (تذكر كتابة بريدك بطريقة صحيحة) ويمكنك استرداد أموالك في حالة حدثت أي مشكلة معك والتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الآتي: [email protected]