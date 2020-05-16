لمرضى الكوليسترول.. 7 نصائح يجب مراعاتها أثناء الصوم

يعاني الكثيرون لأسباب مختلفة من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم. ولهذا يتعين عليهم اتّباع قواعد غذائية وحياتية تمنع تفاقم هذه المشكلة وخصوصاً في أيام الصوم.

حقائق عن الكولسترول والصوم

أشارت دراسة أميركية حديثة إلى أن للصوم الصحي تأثيراً إيجابياً على صحة المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

كما وجد الباحثون أنه يمكن لهذه العادة الروحانية السنوية أن تساعد على التحكم بمعدلات السكر وعلى التخلص من الوزن الزائد، والشرط أن يتم اتباع بعض القواعد المهمة.

1 بدء وجبة الإفطار بتناول عدد من حبات التمر مع كوب من الماء والأفضل أن يكون فاتراً.

ومن المفيد جداً تناول هذه الوجبة على مراحل تبدأ بالشوربة والسلطة وتلي ذلك استراحة لمدة 15 دقيقة قبل موعد الطبق الرئيسي.

2 عدم إضافة كمية كبيرة من السكر والملح إلى الطعام، وفي هذه الحالة ينصح بتناول الفواكه بدلاً من الحلويات بعد الإفطار وباستخدام بعض التوابل والأعشاب المجففة أثناء تحضير الطعام كبدائل صحية للملح.

3 يجب أيضاً الحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى لترين من الماء يومياً. فهذا يمنع جفاف الجسم ويعزز عملية الهضم وأيض الدهون.

4 التخلي عن العادات الغذائية السيئة وخصوصاً تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكر. ولهذا يجب اختيار زيوت الطهي الصحية والتخلي عن اللحوم الدسمة والأطعمة الجاهزة.

5 تناول أنواع الأطعمة والخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة.

6 اختيار المأكولات الغنية بأحماض الأوميغا 3 مثل الأسماك والمكسرات النيئة والأفوكادو وزيت الزيتون.

7 النوم لعدد ساعات كافية وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة. وفي هذه الحالة ومن أجل الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم ينصح بالمشي لمدة 30 دقيقة يومياً بعد ساعتين من الإفطار.

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