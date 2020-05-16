صورة من مدرسة فرنسية تثير جدلا واسعا.. شاهد

أثارت صورة التُقطت في إحدى مدارس مدينة توركوان الفرنسية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المسؤولون في المدرسة بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي من خلال رسم مربعات متباعدة ووضع طفل في كل مربع.

وطلب المعلمون من الأطفال عدم مغادرة المربع، واللعب مع بعضهم البعض عن بُعد من أجل حمايتهم من فيروس كورونا.

وبدا الحزن جلياً على وجوه الأطفال الذين جلسوا في المربعات المخصصة لهم، ولم يقدروا على التفاعل مع بعضهم البعض عن بُعد.

وتعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأطفال، ووصف بعضهم الصورة بالمفجعة، في حين اعتبر البعض الآخر هذا التصرف بمثابة عقوبة للأطفال.

وعبّر بعض الأشخاص عن أسفهم وحزنهم للواقع الذي وصلت إليه البلاد بسبب فيروس كورونا، وقالوا إن الصورة ظهرت كمشهد من فيلم رعب.

يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 141 ألف شخص في فرنسا، وسلب حياة أكثر من 27 ألف مواطن فرنسي.

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