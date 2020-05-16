معهد ألماني: قياس حرارة المسافرين لا يكشف كورونا

حذّر معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية من استخدام قياس درجة الحرارة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا.

وقال المعهد إن قياس درجة الحرارة لا يفيد في اكتشاف فيروس كورونا لأن القيمة المضافة لقياس درجة الحرارة لا تذكر.

بالإضافة إلى ذلك فإن عددا كبيرا من المصابين بفيروس كورونا لم تظهر عليهم علامات الحمى وارتفاع درجة الحرارة رغم إصابتهم بالمرض.

وأكد التقرير الصادر عن المعهد إمكانية التلاعب بدرجات الحرارة من خلال تناول مخفضات الحرارة التي لا تظهر درجة الحرارة الحقيقية للشخص.

وقال المعهد إن نشر التعليمات السلوكية التي يجب اتباعها للحماية من فيروس كورونا بعد لغات في المطارات، والتسجيل الإلكتروني لتفاصيل المسافرين هو الحل الأمثل للوصول إليهم عند الضرورة.

وطالب المعهد في نهاية تقريره بجعل الاختبارات المعملية والرعاية الطبية متاحة للجميع بغض النظر عن أصولهم وحالتهم التأمينية.

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