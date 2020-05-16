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إيطاليا تفرض غرامات على إلقاء الكمامات في الشارع

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثرت السلطات المحلية في إقليم بوليا الواقع جنوب إيطاليا على عدد كبير من الأقنعة والقفازات المرمية بالقرب من محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، الأمر الذي يهدد الصحة العامة بشكل كبير.

ودفع هذا الأمر عمدة بلدية ناردو بيبي ميللوني لتوقيع مرسوم فرض من خلاله غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 75 و450 يورو على كل شخص يلقي الأدوات المستخدمة للحماية من فيروس كورونا في الطرقات.

وأكد العمدة أن مفتشي الشرطة المحلية والبيئية سيشرفون على تطبيق هذا القرار.

وطالب السلطات المحلية في إيطاليا بوضع الوسائل المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا في كيسين على الأقل قبل رميها في حاويات القمامة، للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت السلطات الصحية في إيطاليا تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الفيروس الفتاك أصاب أكثر من 223 ألف شخص في إيطاليا وأدى لوفاة أكثر من 31 ألفا منهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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