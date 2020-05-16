غوغل تحارب الإعلانات التي تستهلك موارد الهاتف

بدأت شركة غوغل الأمريكية بمحاربة الإعلانات التي تستنزف موارد الهاتف دون علم المستخدم من خلالها منعها من الظهور على متصفح غوغل كروم.

وأكدت الشركة وجود بعض الإعلانات التي تستنزف موارد الهاتف كالإعلانات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية أو المبرمجة بطريقة غير مناسبة.

وقالت غوغل إن هذه الإعلانات تؤدي لزيادة استهلاك الإنترنت والبيانات، وبطارية الهاتف وطاقة المعالج.

وألزمت الشركة الشركات المعلنة بعدة معايير للإعلان، وهددت بحجب الإعلان في حال المخالفة، ومن أبرز هذه المعايير استهلاك بيانات تتجاوز الـ4 ميغا بايت و15 ثانية عمل واستهلاك للمعالج خلال إعلان لمدة نصف دقيقة.

وقالت الشركة إن تطبيق المعايير الجديدة سيؤدي لإيقاف 0.2% من الإعلانات المعروضة على غوغل كروم.

وستُظهر غوغل للمستخدمين رسالة خطأ في المكان المخصص للإعلان المحظور تحتوي على عبارة AD removed، مع إمكانية معرفة أسباب الحظر بالنقر على هذه العبارة.

الجدير بالذكر أن شركة غوغل أطلقت قبل مدة الإصدار كروم 80 الذي يفسح المجال أمام المستخدم لحجب الإعلانات المستهلكة لموارد الهاتف.

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