سامسونغ تطلق هاتفا من الفئة المتوسطة.. إليك مواصفاته

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Galaxy A21.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج بسرعة 2.0 GHZ، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Infinity-O بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض HD، وستحتوي الشاشة على مستشعر بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأمامية.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 32 و64 غيغا بايت والعشوائية ما بين 3 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تشحن عن طريق شاحن بقوة 15 واط.

وستوفر الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بألوان الأحمر، الأسود، الأزرق، والأبيض.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 19 يونيو القادم بسعر 200 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية