فيسبوك تشتري موقع “جيفي” لتدمجه مع تطبيقاتها

في إطار سعيها لتطوير موقع إنستغرام، قامت شركة فيسبوك بشراء موقع “جيفي” الشهير المخصص لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم Gif.

وقالت فيسبوك إن موقع “جيفي” سيصبح جزءا من موقع إنستغرام، حيث سيتم دمج ملفات موقع “جيفي” مع موقع إنستغرام والتطبيقات الأخرى التابعة للشركة الأمريكية.

وبررت شركة فيسبوك سبب شرائها لهذا الموقع وإلحاقه بإنستغرام، أن 50% من زيارات موقع “جيفي” تأتي من مستخدمي تطبيقات فيسبوك، وبأن نصف هذه النسبة تأتي من إنستغرام فقط.

وجاءت هذه الصفقة في وقت تخضع فيه فيسبوك لتدقيق من قبل مجموعة من المشرعين في قضايا تتعلق بمكافحة الاحتكار.

يذكر أن فيس بوك لم تفصح عن قيمة الصفقة، إلا أن مجموعة من التسريبات أكدت دفع الشركة الأمريكية مبلغ 400 مليون دولار مقابل شراء الموقع.

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