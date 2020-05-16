تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (17) – تطبيقات وألعاب تستحق تجربتك

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق Snipback – أحد أنجح تطبيقات تسجيل الصوت



تطبيق Snipback هو تطبيق مدفوع في الأصل وسعره مرتفع نسبيًا، وهو تطبيق احترافي يقدم لك كل الأدوات التي تحتاجها لتسجيل الصوت بشكل ذكي جدًا حيث يوفّر وضع Listening Mode والذي يسمح لك بتسجيل كل ما يحدث حولك طوال الوقت ومن ثم اختيار اللحظات المهمة والبقاء عليها، هذا إلى جانب أدوات متقدمة لعزل الصوت وتقليل الضوضاء وما إلى ذلك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Vivaldi – واحد من المتصفحات القادمة بقوة



متصفّح Vivaldi هو واحد من المتصفحات الحديثة نسبيًا والذي يأتي لنا من أحد مؤسسي متصفح Opera الشهير، والتطبيق يأتي مع مميزات عديدة مثل الوضع المظلم، حجب الإعلانات، منع التعقب وأيضًا التصفح الخفي وتقليل استهلاك البيانات، هذا إلى جانب مميزات عديدة مدمجة مثل مدير تحميل الملفات، والتطبيق قد حقق نجاح جيّد على منصة الـPC لذلك لا مانع من تجربته للهواتف الذكية!

السعر : مجّاني

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لعبة Dead Effect 2 ذات النجاح الكبير



لعبة Dead Effect 2 هي لعبة رعب، تشويق وتصويب موجودة لكافة منصات الألعاب الاحترافية، إلا أنها قد بدأت في التوفر للهواتف الذكية منذ فترة، واللعبة تقدم لك تجربة لعب مميزة مع عوامل RGP والإمكانية لاختيار شخصية من ثلاش شخصيات بالإضافة لطور القصة وهو أمر نفتقده في ألعاب الهواتف الذكية، إضافة إلى ذلك فاللعبة تقدم رسوميات أكثر من رائعة بالنسبة للعبة هواتف ذكية!

السعر : مجّانية

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تطبيق AI Gallery – بديل مميز لتطبيق المعرض الخاص بهاتفك



هذا التطبيق هو تطبيق معرض صور جديد يتيح لك عدد كبير من المميزات أهمها تصميمه الجمالي واعتماده لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أيضًا فهو يتيح لك ضغط الصور وتصغير مساحتها مع الحفاظ على جودتها وهي ميزة رئيسية للأجهزة ذات المساحة المنخفضة، التطبيق أيضًا يقدم ميزة تعديل الصور بشكل مدمج ويسمح بتشغيل الفيديوهات من خلاله مباشرة.

السعر : مجّانية