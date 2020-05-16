تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – ثلاثة تطبيقات مفيدة وعملية احصل عليها مجاناً!

مرحباً بكم في تطبيقات رمضان اليومية لأجهزة الايفون والايباد. لدينا اليوم 3 تطبيقات عملية للغاية وكلها مجانية بالإضافة إلى خدمة برامج مميزة إذا كنت تستخدم حاسوب ماك.

تطبيق Screen Recorder لتسجيل الشاشة

هو تطبيق يتيح لك تسجيل ما يدور على شاشة جهازك (الألعاب، المباريات والأحداث التي يتم بثها مباشرة، مقاطع الفيديو التي لا تستطيع تنزيلها، وغير ذلك). أيضاً يمكنك التطبيق من تعديل الفيديو عبر القص والحذف والتدوير وغيرها من الخيارات، كما يتيح تحويل الفيديو إلى صورة متحركة GIF.

السعر : مجاني

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تطبيق OfficeLock للمحادثة الفورية

تطبيق OfficeLock للمحادثة الفورية يستخدم وسائل تشفير متقدمة لحماية الرسائل. التطبيق يتيح ميزة الرسائل الفورية ومشاركة الصور والفيديو والمستندات بالإضافة إلى إجراء المحادثات الصوتية والمرئية. هو من التطبيقات المفيدة للغاية.

السعر : مجاني

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تطبيق Nike Run Club لهواة الجري

هو تطبيق مخصص لهواة رياضة الجري لتببع المسافات التي قطعوها وإرشادهم صوتياً أثناء التمرين وكذلك إعطائهم شارات ومكافآت افتراضية مع إمكانية منافسة أشخاص أخرون في التطبيق.

السعر : مجاني

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برامج Setapp – أكثر من 170 برنامج مختلف لنظام ماك بين يديك!

Setapp هي خدمة تقدم لك عشرات البرامج المميزة والمتنوعة لنظام ماك بعيداً عن متجر ابل، وعند الاشتراك فيها يمكنك الاستمتاع بكافة البرامج وتحديثاتها المستقبلية دون أية تكاليف أخرى إضافية ودون شراء أو الاشتراك في أي تطبيق بشكل منفرد.

Setapp تقدم أكثر من 170 تطبيق في مكان واحد مرتبة و مصنفة جيداً.التطبيقات مختارة بعناية، لا حاجة إلى البحث في المتجر و إجراء المقارنات و قراءة المراجعات. سوف تحصل على تحديثات التطبيقات بشكل دوري. ولا يوجد أي إعلانات أو مشتريات خفية داخل التطبيقات عند الاشتراك في الخدمة.

تستطيع الإطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات من خلال هذا الرابط ويمكنك التسجيل مجاناً و الحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

رابط متجر Setapp وتحميل البرنامج الأساسي الخاص بها