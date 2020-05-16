“نتفليكس” تستعد لعرض مسلسل رعب لشاروخان

أعلنت منصة البث “نتفليكس” عن عرض مسلسل رعب جديد من بطولة النجم الهندي شاروخان ابتداء من يوم 24 مايو الجاري.

وقالت المنصة إن المسلسل الجديد سيحمل اسم بايتال وسيتألف الجزء الأول منه من 10 حلقات وسيتحدث عن تعاون بعض أفراد الجيش البريطاني الموجود في إحدى المناطق النائية في الهند مع عصابة الموتى الأحياء لمواجهة الشرطة الهندية.

وتعاونت نتفليكس مع شركة ريد شيلي التابعة لشاروخان من أجل إنتاج المسلسل الجديد.

ومسلسل بايتال من تأليف وإخراج باتريك جراهام وبطولة فينت كومار سينغ، وأهانا كومرا، وغيرهم من النجوم.

ويعد هذا العمل ثاني إنتاجات شاروخان في عالم الدراما الإلكترونية بعد العمل الأول الذي أنتجه بالتعاون مع عمران الهاشمي وحمل اسم Bard of Blood، والذي عرض على شبكة نتفليكس في سبتمبر الماضي.

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