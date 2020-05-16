“آيس كريم” بنكهة الغاز المسيل للدموع.. تعرّف على قصته

ابتكر أحد أصحاب محلات الأيس كريم في “هونغ كونغ” نوعا جديدا من الآيس كريم بنكهة الغاز المسيل للدموع.

وقال صاحب المحل إنه أطلق هذا النوع الغريب ليدعم الحركة السياسية والاحتجاجات المؤيدة لمزيد من الحريات الديموقراطية في الجزيرة.

واستخدم صاحب المحل في صناعة الآيس كريم الجديد حبوب الفلفل الأسود لتذكير المواطنين بطلقات الفلفل الأسود التي أطلقتها الحكومة أثناء قمعها للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الماضي.

وقال إنه جرّب عدة نكهات كالفجل الياباني والخردل قبل أن يستقر على استخدام حبوب الفلفل الأسود في النهاية.

ويصنع الرجل، الذي لم تكشف هويته، الآيس الكريم من خلال طحن حبوب الفلفل الأسود بالكامل وتحويلها إلى جيلاتو على الطريقة الإيطالية.

وأكد زبائن المحل بأن الآيس كريم الجديد يجعلهم يشعرون بصعوبة التنفس، ويحدث تهيجا كبيرا في الحلق.

يذكر أن السلطات في “هونغ كونغ” أطلقت 16 ألف طلقة من الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات شهدتها البلاد العام الماضي.

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