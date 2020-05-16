عالم بريطاني يعلن الاقتراب من إيجاد لقاح لكورونا

أكد العالم البريطاني أدريان هيل مدير معهد جينر في جامعة أوكسفورد اقترابهم من إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأكد العالم البريطاني تعاونهم مع شركة “أسترا زينيكا” لصناعة الأدوية في تطوير هذا اللقاح، وبأن البيانات الأولية من تجربة اللقاح على 6 قرود أظهرت نتائج مبشرة.

فبعد جرعة واحدة من اللقاح استطاعت بعض القرود تطوير أجسام مضادة للفيروس خلال 14 يوما، في حين احتاجت بقية القرود إلى 28 يوما لتطوير هذه الأجسام.

وقال الباحث إن اللقاح منع فيروس كورونا من الاستنساخ وإتلاف الرئة، رغم استمرار تكاثره في الأنف.

وأكد البحث نقل التجارب في أبريل الماضي من القرود إلى البشر، وتوقع أن تظهر النتائج النهائية خلال الفترة القريبة.

وقال هيل إنهم اشترطوا على شركة الأدوية إنتاج لقاح منخفض الثمن وفي متناول الجميع.

وقال هيل إنهم سيسعون لتوزيع اللقاح الجديد الذي تكفي جرعة منه لعلاج المرض بشكل عادل في كافة أنحاء العالم لضمان وصوله للجميع.

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