سامسونج تطلق هاتف Galaxy A Quantum مع تقنية تشفير جديدة ومتقدمة

أعلنت سامسونج وبالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية SK Telecom عن إطلاق هاتف جديد داعم لشبكات الجيل الخامس جنبًا إلى جنب مع دعمه لإمكانيات تشفير وحماية متقدمة جدًا وهو هاتف Galaxy A Quantum والذي سيقدّم أيضًا مواصفات تقنية مرتفعة لتتيح له أن يكون هاتف أساسي للمستخدمين.

ما القصة وراء هاتف Galaxy A Quantum الجديد؟

الهاتف الجديد قادم مع شريحة مدمجة من نوع QRNG وهي شريحة قادرة على إنتاج وتكوين أرقام عشوائية لاستخدامات عديدة منها حماية البيانات بالطبع، وهذه الشريحة قد تم تطويرها من خلال شركة SK Telecom التي تعاونت مع سامسونج على إنتاج هذا الهاتف بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص نشير إلى أن تطوير الشريحة كان من خلال شركة ID Quantique السويسرية، وهي شركة تابعة لـSK.

شريحة الـQRNG تلك والمشار إليها أيضًا بالاسم SKT IDQ S2Q000 تعمل على تحسين أمان الهاتف والبيانات المستضافة عليه من خلال تقنيات تشفير عديدة تعتمد على إنتاج أرقام أمان عشوائية، ومن ثم يتم مشاركة هذه الأرقام بطريقة معقدة مع الخدمات أو التطبيقات التي يريد المستخدم أن يتعامل معها، وعادةً ما تكون تطبيقات بنكية أو تطبيقات دفع إلكتروني، إلى جانب أنواع التطبيقات الحساسة الأخرى.

أما عن مواصفات الهاتف نفسه فهو مجرّد نسخة محسّنة من هاتف جالكسي A71 5G ويأتي تقريبًا مع نفس المواصفات وهي التي تتلخص في شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD ومن نوع أموليد إلى جانب معالج إكسينوس 980 فوق المتوسط وأيضًا مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

الهاتف أيضًا وللتذكير يأتي مع أندرويد 10 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا خلفية رباعية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل إلى جانب ثلاث عدسات أخرى متنوعة، وهذا كله يأتي إلى جانب بطارية بسعة 4,500mAh مع شحن سريع بقدرة 25 وات.