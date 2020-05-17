أجهزة الايباد رخيصة الثمن لعام 2020 تحت التطوير وهذا ما نعرفه عنها!

يبدو أن هاتف ايفون SE إصدار 2020 لن يكون المنتج الرخيص نسبياً فقط هذا العام من ابل، بل إنها تنوي الاستمرار في سياسة توفير إصدارات أرخص من منتجاتها وهذه المرة سوف تكون مع أجهزة الايباد.

أجهزة ايباد رخيصة تلوح في الأفق

هذه الأخبار أو التسريبات إن شئت الدقة مصدرها المحلل الشهير والأكثر موثوقية Ming-Chi Kuo في تقرير نشره مؤخراً وتداولته المواقع الإخبارية المختصة.

وفقاً للتسريبات، يتوقع أن تطلق ابل إصدارين من جهاز الايباد الأول بشاشة يبلغ قياسها 10.8 إنش والآخر بشاشة يتراوح قياس شاشتها من 8.5 إلى 9 إنش من سلسلة ايباد ميني.

ابل سوف تعتمد نفس الاستراتيجية المتبعة مع هاتف ايفون SE الجديد والمتمثلة في الاعتماد على السعر الرخيص نسبياً في المقام الأول والمعالج السريع بالإضافة إلى مواصفات أخرى مقبولة تلبي كافة احتياجات المستخدمين الأساسية.

مثل هاتف ايفون SE الجديد قد تأتي أجهزة الايباد القادمة بمعالج Apple A13 رغم وجود تقارير أخرى متضاربة تفيد بأن المعالج سيكون A12.

السعر يتوقع أن يبدأ من 300 إلى 400 دولار أمريكي على أن يكون الإطلاق خلال الربع الأخير من العام الجاري وقد يتقدم الموعد لأشهر الصيف.

تصميم جديد؟

تفيد التقارير بأننا قد نشهد تغييراً في تصميم أجهزة الايباد الأرخص القادمة هذا العام بحيث يتم تقليل حواف الشاشة وربما الاستعانة بتقنية Face ID أو مستشعر بصمات في جانب الجهاز.

كيف تصنع ابل ايباد رخيص الثمن؟

الخلطة بسيطة بالنسبة لأبل: معالج قوي مستخدم بالفعل في أجهزة أخرى، شاشة مقبولة، كاميرا عادية، تصميم لطيف، ولا مزيد من الإضافات الاحترافية هذا سوف يؤدي في النهاية إلى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض السعر النهائي أمام المستهلك.

هذا الجهاز سوف يكون مناسباً للأغراض التعليمية ومشاهدة الفيديو والاستمتاع بالألعاب وتصفح الإنترنت، وبالطبع لن يكون خياراً أولاً لأصحاب التطبيقات المعقدة كتطبيقات المونتاج الكبيرة والرسوميات ثلاثية الأبعاد الذين قد يفيدهم أكثر أجهزة الايباد برو الأغلى.

جدير بالذكر أن ابل قد أعلنت هذا العام عن أجهزة ايباد برو جديدة إصدار 2020 والتي تأتي بشاشة أكبر بقياس 11 و 13 إنش بتقنية برو موشن عالية معدل التحديث، ومعالج A12Z عالي الأداء، وسعر غالي يبدأ من 800 دولار ويزبد تدريجياً بحسب السعة ودعم الشبكات الخلوية من عدمه.